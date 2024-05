Ex-vrouw Bill Gates trekt zich terug uit Gates Foundation

Melinda French Gates, de ex-vrouw van voormalig Microsoft-topman Bill Gates, trekt zich terug uit de filantropische organisatie Gates Foundation. In een bericht op socialmediaplatform X meldt French Gates dat zij haar functie van medevoorzitter op 7 juni neerlegt.

“Deze beslissing heb ik niet zomaar genomen. Ik ben enorm trots op de stichting die Bill en ik samen hebben opgebouwd en op het buitengewone werk dat de stichting doet om ongelijkheden over de hele wereld aan te pakken”, schrijft French Gates in haar bericht op X. “De tijd is rijp om verder te gaan met het volgende hoofdstuk van mijn filantropie.”

French Gates begon in 2015 al een eigen filantropisch investeringsfonds met de naam Pivotal Ventures. Dat is opgericht “om sociale vooruitgang in de Verenigde Staten te bevorderen door belemmeringen weg te nemen die mensen in de weg staan”, staat op de website van het fonds.

Door haar vertrek komt er 12,5 miljard dollar beschikbaar die French Gates wil besteden aan “mijn werk voor vrouwen en gezinnen”, schrijft zij verder. “Ik vertel in de nabije toekomst meer over hoe dat eruit gaat zien.”

Bill Gates en Melinda scheidden drie jaar geleden. Destijds gaven ze aan wel samen betrokken te blijven bij de Gates Foundation, waaraan het koppel een groot deel van hun vermogen schonk. Mocht de samenwerking te moeilijk blijken, dan was afgesproken dat Melinda French Gates vertrekt uit het bestuur. In hoeverre dat laatste de reden is voor haar vertrek, is niet bekend.

Bill Gates bedankt zijn vrouw, ook in een bericht op X. “Als medeoprichter en medevoorzitter heeft Melinda een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van onze strategieën en initiatieven, wat een aanzienlijke invloed heeft gehad op de wereldwijde gezondheid en gendergelijkheid”, schrijft hij daarbij.