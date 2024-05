Fokker en airBaltic gaan samenwerken aan waterstofvliegtuig

Het Nederlandse bedrijf Fokker Next Gen en de Letse luchtvaartmaatschappij airBaltic hebben een overeenkomst getekend over een samenwerking bij de ontwikkeling van een waterstofvliegtuig. Onder de samenwerking zal airBaltic als mogelijke eindgebruiker helpen bij het ontwerp en de ontwikkeling van het Fokker Next Gen vliegtuig met vloeibare waterstofverbranding.

Fokker Next Gen werkt aan een compleet nieuwe Fokker op waterstof, die in 2035 op de markt moet komen. Het vliegtuig zal een capaciteit hebben van 120 tot 150 passagiers.

De verwezenlijking van een waterstofvliegtuig is volgens Fokker Next Gen sterk afhankelijk van samenwerking binnen de hele industrie. “Door onze collectieve expertise te bundelen en gebruik te maken van onze rijke ervaring in de luchtvaart, willen we de introductie van koolstofvrije vliegtuigen versnellen, wat een belangrijke stap in de richting van een duurzamere luchtvaart betekent”, stelt het bedrijf.