LEGO sleept Nederlander voor rechter om inbreuk merkrecht

LEGO, de grootste speelgoedfabrikant ter wereld, sleept een Nederlander in een kort geding voor de rechter. Volgens het Deense speelgoedbedrijf maakt hij inbreuk op het merkrecht. Het gaat om de eigenaar van HA Bricks, een Nederlands bedrijf dat treinreplica’s van LEGO-stenen maakt om die vervolgens te verkopen.

“Het schijnt dat LEGO wel vaker aan de bel trekt en meerdere partijen aanschrijft”, zegt jurist Douglas Mensinkb die de eigenaar van HA Bricks vertegenwoordigt in het kort geding. “Maar ik ben nogal verbaasd over het doorzetten van deze claim. Mijn cliënt maakt ontwerpen die een tribuut zijn aan het merk LEGO.”

Bovendien staat op de website van HA Bricks een disclaimer dat LEGO het merkrecht behoudt en dat het bedrijf geen relatie heeft tot de speelgoedmaker, maar dat is volgens LEGO onvoldoende. “Op alle dozen die mijn cliënt verkoopt staan heel duidelijk disclaimers dat het niet aanhaakt bij het merk”, voegt Mensink toe.

LEGO heeft al eerder rechtszaken tegen speelgoedmakers gewonnen, maar in bijna al die gevallen ging het dan om namaak-LEGO. In het geval van HA Bricks gaat het om echte LEGO, waardoor het minder duidelijk is of LEGO gelijk gaat krijgen.

Bij de zaak tegen HA Bricks gaat het over zogenoemde uitputting, legt Mensink uit. “Als je goederen in het verkeer hebt gebracht in de Europees Unie, dan kun je je als merkhouder niet verzetten als die opnieuw verkocht worden door iemand anders, tenzij je een gegronde reden hebt. Dat is het geval als je bijvoorbeeld de merkfuncties aantast, maar daar is hier volgens mij geen sprake van.”

De rechtszaak tussen LEGO en HA Bricks is op dinsdag. LEGO heeft nog niet gereageerd op vragen van het ANP.