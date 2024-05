Microsoft kondigt miljardeninvestering in Frankrijk aan

Microsoft gaat meer dan 4 miljard euro investeren in Frankrijk, waaronder in clouddiensten en kunstmatige intelligentie. Ook andere grote bedrijven hebben investeringen aangekondigd in Frankrijk. Maandag gaat namelijk het jaarlijkse evenement Choose France van start om buitenlandse investeerders te lokken. President Emmanuel Macron zal die top in het paleis van Versailles openen.

Volgens president Brad Smith van Microsoft is het de grootste investering van het Amerikaanse software- en technologiebedrijf in Frankrijk ooit. Zo wordt er een nieuw datacenter in het oosten van Frankrijk gebouwd en andere centra worden uitgebreid.

In aanloop naar de top verklaarde het kantoor van Macron dat er dit jaar voor 15 miljard euro aan buitenlandse investeringen gemeld worden. Dat is meer dan vorig jaar toen de bijeenkomst 13 miljard euro aan investeringen opleverde. Zo zei Amazon 1,2 miljard euro te steken in Frankrijk op het gebied van cloud en logistieke infrastructuur. Ook de farmaceuten Pfizer en AstraZeneca maakten investeringen bekend.