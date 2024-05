Philips en AkzoNobel stijgen in AEX na koopadviezen

Zorgtechnologieconcern Philips en verffabrikant AkzoNobel behoorden maandag tot de stijgers in de AEX-index. De bedrijven profiteerden van een koopadvies. Zo schroefde investeringsbank Bernstein het beleggingsadvies voor Philips (plus 1,5 procent) op naar kopen, AkzoNobel (plus 2 procent) kreeg een koopadvies van de Zwitserse bank UBS.

Philips meldde daarnaast een vierjarige samenwerking aan te gaan met het Universitair Medisch Centrum in Maastricht (MUMC+). “Het tekenen van het contract is het startschot voor de medici en onderzoekers van het MUMC+ om samen met de experts van Philips invulling te geven aan verschillende innovatietrajecten”, schrijft Philips in een verklaring. “Binnen de samenwerking staat het uitwisselen van wederzijdse kennis en ervaring centraal om het zorgproces te verbeteren.”

De beurshandel begon relatief rustig aan de nieuwe week. De meeste bedrijven hebben inmiddels de kwartaalcijfers bekendgemaakt. De AEX-index op het Damrak steeg 0,1 procent tot 911,91 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 938,85 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,2 procent in.

Op de beurzen wordt verder uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag op de planning staat. Voor de Amerikaanse Federal Reserve is de inflatie belangrijk voor het rentebeleid en beleggers hopen dat de rente snel omlaag kan als de inflatie meevalt. Als de inflatie te hoog blijft in april, wordt de kans op een renteverlaging weer kleiner.

Stijgers Philips en AkzoNobel werden in de AEX vergezeld door onder meer ABN AMRO (plus 1,2 procent) en Aegon (plus 0,9 procent). De bank en verzekeraar openen respectievelijk op woensdag en donderdag de boeken. Bovenaan de hoofdindex stond techinvesteerder Prosus, dat er 2 procent bij kreeg. Tussen de dalers stonden ASML (min 1,3 procent), Besi (min 1,4 procent) en ASMI (min 0,2 procent).

Het aandeel Ajax daalde 0,5 procent. Beleggers reageerden op het besluit van de Duitse investeringsbank Berenberg op de beursgenoteerde voetbalclub van de kooplijst te halen. Die stap volgde op de slechte sportieve prestaties, zoals het mislopen van de Champions League, en de bestuurlijke problemen bij de club.

De euro was 1,0790 dollar waard, tegen 1,0771 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent in prijs tot 78,76 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder en kostte 83,08 dollar per vat.