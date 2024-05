Philips stijgt in licht hogere AEX na koopadvies

Philips behoorde maandag tot de stijgers in de AEX-index op het Damrak. Analisten van investeringsbank Bernstein schroefden hun beleggingsadvies voor het zorgtechnologieconcern op naar kopen. De stap volgt op de schikking van omgerekend zo’n 1 miljard euro die Philips eind april heeft getroffen in verband met de slaapapneu-affaire. Ook het koersdoel ging flink omhoog. Het aandeel won 0,8 procent.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 912,98 punten. De hoofdindex sloot vrijdag al op een nieuw recordniveau van 910,59 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 938,79 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen 0,1 procent. Parijs verloor 0,1 procent.

De beurshandel begon relatief rustig aan de nieuwe week. De meeste bedrijven hebben inmiddels de kwartaalcijfers bekendgemaakt. ABN AMRO (plus 0,9 procent) komt woensdag nog met resultaten en verzekeraar Aegon (plus 0,8 procent) opent donderdag de boeken. Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag op het programma staat.

Voor de Amerikaanse Federal Reserve is de inflatie belangrijk voor het rentebeleid en beleggers hopen dat de rente snel omlaag kan als de inflatie meevalt. Als de inflatie te hoog blijft in april, wordt de kans op een renteverlaging weer kleiner.

Verfconcern AkzoNobel was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2,9 procent. Muziekbedrijf UMG stond onderaan, met een min van 0,7 procent. In de MidKap ging luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan kop, met een plus van 1 procent. Maritiem dienstverlener SBM Offshore (min 0,6 procent) sloot de rij.

Ajax noteerde onveranderd op 10,45 euro. De Duitse investeringsbank Berenberg haalde de beursgenoteerde voetbalclub van de kooplijst af. De stap volgt op de slechte sportieve prestaties, zoals het mislopen van de Champions League, en de bestuurlijke problemen bij de club. Het koersdoel werd verlaagd van 17 euro naar 11 euro. De Duitse club Borussia Dortmund is nu nog de enige voetbalclub met een koopadvies bij Berenberg.

De euro was 1,0773 dollar waard, tegen 1,0771 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 78,21 dollar. Een vat Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 82,74 dollar.