AEX koerst af op lager begin, focus op Amerikaanse inflatie

De AEX-index op het Damrak koerst dinsdag af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Beleggers wachten vooral op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag op het programma staat. Voor de Amerikaanse Federal Reserve is de inflatie belangrijk voor het rentebeleid en beleggers hopen dat de rente snel omlaag kan als de inflatie meevalt.

Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio klom 0,5 procent. De beurzen in Hongkong en Shanghai daalden 0,2 procent.

In Amsterdam kwamen kunstmestproducent OCI en de bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens B&S nog met kwartaalcijfers. OCI zag de omzet en de aangepaste bedrijfswinst dalen ten opzichte van een jaar eerder. De daling werd vooral veroorzaakt door de lagere stikstofprijzen vergeleken met een jaar geleden. Topman Ahmed El-Hoshy stelde tevreden te zijn met de “veerkrachtige prestaties” in het eerste kwartaal.

B&S zag de omzet licht stijgen in het eerste kwartaal. Alle segmenten toonden groei ten opzichte van een jaar eerder, behalve het drankensegment. Het bedrijf rekent voor 2024 op een omzetgroei van zo’n 5 procent. Dat is aan de onderkant van de doelstelling van een groei van 5 tot 7 procent die B&S heeft voor de periode 2024 tot en met 2026.

Ebusco liet weten Michiel Peters per 1 augustus te willen benoemen tot mede-bestuursvoorzitter van de fabrikant van elektrische bussen. Peters, die eerder topman was van Vanderlande en Moba Group, deelt die functie met oprichter Peter Bijvelds en neemt de rol over van Frank Meurs, die het bedrijf eind juli zal verlaten.

Triodos Bank kondigde aan zich voor te bereiden op een notering op de Amsterdamse beurs. Nu worden de certificaten van aandelen van de bank nog verhandeld via een speciaal handelsplatform dat de bank met het bedrijf Captin heeft opgezet en waar wekelijks een nieuwe koers voor de certificaten wordt bepaald. De bank kwam echter onder vuur te liggen nadat het besloot dat systeem stil te leggen toen door de coronapandemie beleggers massaal van hun certificaten af wilden.

De euro was 1,0785 dollar waard, tegen 1,0790 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent in prijs tot 79,26 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 83,48 dollar per vat.