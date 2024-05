AI-startup Anthropic brengt ChatGPT-concurrent Claude naar Europa

AI-bedrijf Anthropic stelt zijn chatbot Claude nu ook beschikbaar in Europa. Claude staat te boek als concurrent van ChatGPT, de chatbot van OpenAI die voor een wedloop tussen techbedrijven op het gebied van geavanceerde kunstmatige intelligentie zorgde.

Anthropic is in 2021 opgericht door oud-medewerkers van OpenAI en laat zich voorstaan op verantwoordelijker en ethisch gebruik van AI. Volgens topman Dario Amodei helpen de clouddiensten van Google-moederbedrijf Alphabet en Amazon bij het naleven van wetgeving voor datagebruik in de Europese Unie. Die is strenger dan de privacywetgeving in de Verenigde Staten.

De start-up, die ook miljardeninvesteringen van Amazon binnenhaalde, hoopt vooral bij zakelijke klanten geld te verdienen met abonnementen op zijn diensten. Er is ook een gratis versie van de chatbot. Wie daarvoor een account aanmaakt, krijgt eerst een waarschuwing dat Claude “soms incorrecte of misleidende informatie” geeft en “beledigende of bevooroordeelde content” kan produceren.

Vragen over actuele nieuwsgebeurtenissen, zoals pro-Palestijnse protesten in Amsterdam, kan Claude niet beantwoorden. De data waarmee de chatbot werkt zijn niet actueler dan augustus 2023. “Als AI-assistent zonder mogelijkheid om het internet te doorzoeken of toegang tot nieuwsberichten, ken ik geen actuele details van gebeurtenissen zoals protesten die na die datum hebben plaatsgevonden”, meldt de chatbot.