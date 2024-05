Blue Origin hervat toeristische ruimtevluchten zondag

Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos, hervat naar verwachting op 19 mei zijn ruimtevluchten voor toeristen, maakte de onderneming bekend. Twee jaar geleden werden de bemande operaties stopgezet na een mislukte vlucht met zijn herbruikbare New Shepard-raket.

Eind vorig jaar stuurde Blue Origin de raket weer de ruimte in, maar dan zonder bemanning. In 2022 ging het mis met de New Shepard. De raket bereikte toen niet de rand van de ruimte. Een minuut na de lancering en zo’n 8 kilometer boven het aardoppervlak sloegen vlammen uit de raketmotoren die een capsule met onder meer NASA-apparatuur omhoog zouden brengen.

Blue Origin wordt beschouwd als een toekomstige belangrijke concurrent van SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk. De onderneming heeft als doel om later dit decennium mensen naar de maan te sturen. Hiervoor ontwikkelt het bedrijf een enorme raket. De vlucht die voor zondag gepland staat, is de zevende bemande vlucht vanuit West-Texas.