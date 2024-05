FNV kondigt weer nieuwe stakingen aan in metaalsector

Vakbond FNV roept leden uit verschillende regio’s die werken in de metaal- en techniekbranche op donderdag voor 24 uur het werk neer te leggen. Het gaat om werknemers uit Gelderland, Zeeland en vakbondsregio Zuidwest Nederland. Eerder werd al in andere regio’s gestaakt om het uitblijven van een cao. De bond, die bovendien dreigt met nog meer stakingen, wil op die manier zijn eisen voor de nieuwe cao afdwingen.

Volgens onderhandelaar namens de bond Peter Reiniers willen werkgevers nog altijd niet tegemoetkomen aan de belangrijkste cao-eisen, iets wat hij “zwaar teleurstellend” noemt. “We hebben de afgelopen cao-periode fors ingeleverd op koopkracht, maar hier lijken de werkgevers totaal geen boodschap aan te hebben”, stelt hij. “De sector moet echt voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst, zoals de energietransitie, automatisering en digitalisering. Daarvoor moet de nieuwe cao staan als een huis. Daarom blijven we staken, net zolang tot we een goede cao hebben.”

Onder de cao Metaal en Techniek vallen volgens FNV zo’n 360.000 werknemers. Zij werken voor kleinere metaal- en techniekbedrijven, zoals installatie- of isolatiebedrijven. FNV eist voor hen onder meer een salarisverhoging van ruim 10 procent ter compensatie van de gestegen inflatie. Daar bovenop wil de bond nog een loonsverhoging van 100 euro bruto per maand om de koopkracht van medewerkers te herstellen. Ook wil FNV dat de lonen voortaan meebewegen met de inflatie, de automatische prijscompensatie.

Voor een andere cao in de technieksector hebben vakbonden dinsdag wel een akkoord bereikt met werkgevers. Dat gaat om de cao Metalektro, die geldt voor 170.000 medewerkers. Al deze mensen werken voor diverse bedrijven in de metaalindustrie en de elektrotechnische industrie, zoals voor chipmachinefabrikant ASML en vrachtwagenfabrikanten DAF en Scania. Vakbondsleden moeten nog instemmen met het akkoord, dat zonder stakingen tot stand is gekomen.

Werknemers die vallen onder deze cao krijgen verdeeld over drie stappen 9 procent meer loon. “Het is ons in deze woelige economische tijden van onzekerheid gelukt om tijdig een akkoord te sluiten. Dat is op het conto te schrijven van de opgebouwde relatie tussen FME en de vakbonden”, stelt voorzitter Theo Henrar van werkgeversorganisatie FME.

Volgens FNV-onderhandelaar Albert Kuiper neemt FME daarmee wel verantwoordelijkheid. “In tegenstelling tot de kleinmetaal, waar het personeel nu via stakingen in actie is voor een fatsoenlijke loonstijging.”