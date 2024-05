Fortnite-maker Epic Games krijgt 1,1 miljoen euro boete van ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) beboet gameontwikkelaar Epic Games International voor meer dan 1,1 miljoen euro. Het bedrijf achter het populaire spel Fortnite zou er oneerlijke handelspraktijken op nahouden, gericht op kinderen. Epic Games zou met reclames binnen de game kinderen onder druk hebben gezet om aankopen te doen, en dat is volgens de toezichthouder verboden.

De ACM ziet dat de Fortnite-maker dit in elk geval een jaar heeft gedaan. Zo zou Epic Games kinderen hebben aangespoord aankopen te doen met teksten als ‘Get it now’ of ‘Buy now’. Dit soort reclames is “onder alle omstandigheden een verboden agressieve handelspraktijk”, vindt de toezichthouder.

Ook zou Epic Games in de winkel van Fortnite timers hebben gebruikt bij producten die na afloop van die timer gewoon beschikbaar waren. Kinderen werden hierdoor onder druk gezet snel te beslissen, omdat zij dachten anders de producten mis te lopen, stelt de ACM.

Epic heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de ACM, meldt de toezichthouder.