Kleine beleggers zetten GameStop opnieuw hoger op Wall Street

Computerspellenverkoper GameStop schoot dinsdag verder omhoog op de aandelenbeurzen van New York. Kleine beleggers lijken elkaar opnieuw aan te sporen om weer in het aandeel te stappen. GameStop was een van de bedrijven die begin 2021 sterk op en neer bewoog door de zogenoemde Reddit-rally. Particuliere beleggers op dat berichtennetwerk moedigden elkaar toen aan om massaal in dat bedrijf te stappen. De beurswaarde van GameStop schoot daardoor omhoog en beleggingsfondsen die speculeerden op een koersdaling leden voor miljarden aan verliezen.

Maandag werd GameStop al ruim 74 procent meer waard. Die koerssprong volgde op een bericht op socialmediaplatform X van financieel analist Keith Gill, die voor het eerst sinds 2021 weer van zich liet horen. Gill, beter bekend als ‘Roaring Kitty”, was in 2021 een belangrijke aanjager van de Reddit-rally. Het aandeel GameStop schoot nu 64 procent omhoog. Bioscoopketen AMC Entertainment, die in 2021 ook een hoofdrol speelde in de Reddit-rally, steeg liefst 78 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent in de plus op 39.481 punten. De hoofdindex sloot maandag voor het eerst lager, na acht winstdagen op rij. De bredere S&P 500-index stond een fractie hoger op 5226 punten en techbeurs Nasdaq won 0,2 procent op 16.415 punten.

Beleggers wachten vooral op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag naar buiten komt. Voor de Amerikaanse Federal Reserve is de inflatie belangrijk voor het rentebeleid en beleggers hopen dat de rente snel omlaag kan als de inflatie meevalt. Ook wordt uitgekeken naar een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell later op de dag.

Alphabet koerste een fractie lager. Het moederbedrijf van Google houdt zijn jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars en zal daarop naar verwachting nieuwe toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie bekendmaken.

Uber zakte 0,9 procent. De taxi- en bezorgingsdienst neemt de Taiwanese activiteiten van Delivery Hero over voor 950 miljoen dollar. Ook neemt Uber een belang van bijna 3 procent in de Duitse maaltijdbezorger.

De Chinese automaker Li Auto verloor 2,4 procent. De Amerikaanse regering kondigde aan de importheffingen voor elektrische auto’s afkomstig uit China dit jaar flink te verhogen. Ook de heffingen voor chips, batterijen, staal en belangrijke mineralen uit China gaan omhoog.