Rechter geeft ExxonMobil geen uitstel schadebetalingen Groningen

ExxonMobil krijgt van de rechter geen uitstel voor bepaalde betalingen rond de schadeafhandeling van de gaswinning in Groningen. De kortgedingrechter in Groningen heeft een verzoek voor de opschorting van de betalingen door het Amerikaanse olie- en gasconcern afgewezen, omdat het bedrijf voldoende financiële middelen heeft.

ExxonMobil is samen met Shell eigenaar van de NAM, dat het gas in Groningen uit de grond haalde. In deze zaak gaat het om heffingen die de overheid eerder aan de NAM oplegde als compensatie voor de afhandeling van schade door de gaswinning in Groningen en de gasopslag in Norg. Het betreft specifiek de kosten over het kalenderjaar 2022, in totaal goed voor een bedrag van zo’n 600 miljoen euro.

ExxonMobil verzocht als aandeelhouder van de NAM om de betalingsverplichtingen van de NAM op te schorten. Maar de rechter wil daar niet in meegaan. Volgens de rechter ontbreekt het spoedeisend belang van het verzoek. Daarvan zou wel sprake zijn als ExxonMobil in onomkeerbare financiële problemen zou komen door de betalingen. Maar dat is helemaal niet het geval.