Rechter verplicht Liander op te schieten met stroomaansluiting

Rechters hebben netbeheerder Liander gemaand om haast te maken met de aansluiting op het stroomnet van 23 appartementen die al maanden geleden zijn afgebouwd. Deze woningen in Noordwijk moeten medio juli een aansluiting hebben, bepaalden ze in hoger beroep. De bouwer van de appartementen wilde met de rechtszaak een nog snellere aansluiting afdwingen, maar kreeg zijn zin niet.

De appartementen van het nieuwbouwproject Résidence van Henegouwen zouden eigenlijk in september worden opgeleverd, maar Liander kon ze niet op tijd aansluiten door krapte op het plaatselijke stroomnet. Dit terwijl de bouwer zeker een jaar van tevoren om de aansluiting had gevraagd.

In een eerder kort geding eiste het bouwbedrijf dat Liander verplicht zou worden om de appartementen binnen twee weken aan te sluiten. De rechter wees dat toen af en ook in hoger beroep blijft dat oordeel staan. Liander zou daarvoor namelijk het plaatselijke net moeten uitbreiden, en daarbij is de beheerder ook afhankelijk van de gemeente en andere aannemers. Daarnaast zorgen opstoppingen op het elektriciteitsnet in heel het land voor problemen waarvoor netwerkuitbreiding nodig is, en het is netbeheerders verboden bepaalde aanvragen voorrang te geven.

Wel erkent het gerechtshof in Den Haag dat Liander “een inspanningsverplichting” heeft om zo snel mogelijk gebruikers op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Dat geldt ook in gevallen van congestie, zoals het vastlopen van een stroomnet heet. Liander zei aanvankelijk pas na de bouwvak de aansluiting gereed te kunnen hebben. Maar het gerechtshof verplicht de netbeheerder om de appartementen aan te sluiten voor die vakantieperiode voor de bouwsector, namelijk in de week tot en met 14 juli.