Rederij DFDS investeert 1 miljard euro in elektrische schepen

De Deense rederij DFDS gaat 1 miljard euro investeren in zes elektrische schepen. De investering maakt deel uit van het plan om de scheepvaart in het Engelse Kanaal koolstofvrij te maken. De nieuwe schepen worden ingezet op de routes Duinkerken-Dover en Calais-Dover om passagiers en vracht tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie te vervoeren.

De eerste twee elektrische schepen worden in 2030 in de vaart worden genomen, terwijl de rest naar verwachting voor 2035 zal volgen. Topman Torben Carlsen van DFDS spreekt van een belangrijke stap in de richting van het koolstofvrij maken van het vervoer in het Kanaal en een groenere toekomst voor de scheepvaartsector. Door de relatief korte afstand tussen Groot-Brittannië en Frankrijk zijn de routes volgens hem zeer geschikt voor elektrisch ferryvervoer.

Het Engelse Kanaal is een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. Het verbindt twee van de grootste economieën ter wereld en is verantwoordelijk voor een derde van de handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. DFDS werkt samen met de havens van Dover, Boulogne Calais en Duinkerken om het maritieme verkeer in de Straat van Dover koolstofvrij te maken. De rederij streeft ernaar zelf om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.