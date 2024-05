Ryanair sluit basis op luchthaven Bordeaux na tariefconflict

De Ierse budgetmaatschappij Ryanair sluit zijn basis op de luchthaven in de Franse stad Bordeaux. Het bedrijf van topman Michael O’Leary kon het niet eens worden met de Fransen over tarieven, werd dinsdag bekend.

“Vanwege de gestegen kosten hebben we geen andere financiële optie dan onze basis in Bordeaux in november te sluiten”, verklaart Ryanair. De luchtvaartmaatschappij heeft ongeveer veertig vluchten van en naar Bordeaux.

Volgens het bedrijf worden de drie vliegtuigen en negentig medewerkers die momenteel op de luchthaven van Bordeaux zijn gestationeerd, overgeplaatst naar andere, minder kostbare, bases. O’Leary zei in maart dat de luchthaven van Bordeaux van plan was om de tarieven te verdubbelen en waarschuwde dat hij de basis zou sluiten in plaats van dat bedrag te betalen.

De luchthaven van Bordeaux-Mérignac zegt dat het “grenzen heeft gesteld aan de financiële eisen” van Ryanair. “We willen niet dat een bedrijf dat al veertien jaar in Bordeaux is gevestigd vertrekt. Als Ryanair opnieuw in Bordeaux wil werken, is het welkom”, aldus de Franse luchthaven.