Sony ziet kwartaalverkoop PlayStation-spelcomputers dalen

Het Japanse technologie- en entertainmentconcern Sony heeft in de eerste drie maanden van dit jaar minder PlayStation 5-spelcomputers verkocht dan in de voorgaande periode. Ook waren er minder spelers op het PlayStation-netwerk en werden minder games verkocht.

Volgens Sony werden er 4,5 miljoen PlayStation-consoles aan de man gebracht. Dat waren er 8,2 miljoen in het voorgaande kwartaal toen werd geprofiteerd van de belangrijke feestdagenperiode. Over het gehele gebroken boekjaar dat eind maart eindigde gingen er 20,8 miljoen PlayStations de toonbank over. Dat is wel meer dan een jaar eerder toen het ging om 19,1 miljoen spelcomputers.

De PlayStation 5 werd in 2020 uitgebracht. Mogelijk komt Sony later dit jaar met een vernieuwde versie naar buiten. De gameverkoop voor de PlayStation kwam uit op 72,6 miljoen spellen, tegen 89,7 miljoen in het voorgaande kwartaal. Het maandelijkse aantal actieve gebruikers op het PlayStation Network zakte naar 118 miljoen, van 123 miljoen in de laatste drie maanden van 2023.

Sony heeft verder onder meer ook een divisie voor speelfilms en muziek en levert ook onderdelen voor smartphones. Eerder deze maand werd door media gemeld dat de filmtak van Sony interesse heeft in een overname van Paramount Global, bekend van de filmstudio en televisiezenders als CBS, MTV en Nickelodeon. Volgens Amerikaanse media heeft Sony Pictures Entertainment samen met investeringsmaatschappij Apollo Global Management een bod van zo’n 26 miljard dollar (24 miljard euro) uitgebracht.