Techinvesteerder Prosus sterkste stijger in vrijwel vlakke AEX

Techinvesteerder Prosus was dinsdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak met een koerswinst van 3,5 procent. Het bedrijf profiteerde van de sterke kwartaalresultaten van het Chinese gamebedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is. De winst liet over de periode tot en met maart een sterke groei zien en ook Tencents ‘superapp’ WeChat presteerde boven verwachting.

Met die app kunnen mensen in China naast het sturen van berichten ook bankieren en winkelen. Chinezen maakten met name meer gebruik van de videomogelijkheden van WeChat. Zij brachten 80 procent meer tijd door ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar. Die ontwikkeling leidde ook tot meer inkomsten uit advertenties. Tencent is met WeChat een belangrijke concurrent van het eveneens Chinese ByteDance, het bedrijf achter de video-app TikTok.

De stemming op Beursplein 5 was dinsdag verder wisselend. De AEX-index eindigde 0,1 procent lager op 910,63 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 947,69 punten. De beurzen in Londen en Parijs klommen tot 0,2 procent, Frankfurt leverde 0,1 procent in.

Een andere stijger in de Amsterdamse hoofdindex was ABN AMRO (plus 1,6 procent). De bank komt woensdag met resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar. Verder stonden verfconcern AkzoNobel, ING en uitzendconcern Randstad in de kopgroep met plussen tot 2,2 procent. Onderaan in de AEX stonden verzekeraar ASR (min 2,2 procent) en chemicaliëndistributeur IMCD (min 2,3 procent).

Just Eat Takeaway klom 6.8 procent in de MidKap, de index voor middelgrote bedrijven. De maaltijdbezorger profiteerde van het nieuws Dat het Amerikaanse Uber de Taiwanese activiteiten van maaltijdbezorger Delivery Hero koopt. Dat leidde tot overnamespeculatie in de sector. De koers van kunstmestproducent OCI trok gedurende de dag aan na de presentatie van de kwartaalresultaten. Het aandeel sloot ruim 4 procent hoger, ondanks dat de kunstmestproducent de aangepaste bedrijfswinst zag dalen ten opzichte van vorig jaar.

Bij de kleinere bedrijven steeg Ebusco 1,7 procent. De fabrikant van elektrische bussen kondigde aan Michiel Peters per 1 augustus te benoemen tot medebestuursvoorzitter. Peters, die eerder topman was van Vanderlande en Moba Group, deelt die functie met oprichter Peter Bijvelds.