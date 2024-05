Technieksector ziet emissievrije zones niet zitten

De technieksector, de branche met de meeste bestelbussen op de weg, maakt zich “grote zorgen” over de invoering van de zero-emissiezones. Als de plannen doorgaan mag een groot aantal bestelauto’s met een verbrandingsmotor vanaf volgend jaar veel binnensteden niet meer in. Maar volgens brancheorganisatie Techniek Nederland zijn er onvoldoende laadpalen, door het overvolle stroomnet. Hierdoor is het ook moeilijk om een verzwaarde elektriciteitsaansluiting te krijgen.

Dat meldt de belangenbehartiger in aanloop naar een rondetafelgesprek woensdag over zero-emissiezones in de Tweede Kamer. “Verwarmingsmonteurs en loodgieters hebben vooral in woonwijken voldoende laadcapaciteit nodig. Bij veel installateurs en witgoedmonteurs gaat de bedrijfswagen ’s avonds namelijk met de medewerker mee naar huis om in geval van storingen snel bij de klant te kunnen zijn”, stelt Techniek Nederland.

De organisatie wijst er ook op dat de hoge aanschafkosten het kostbaar maken om over te stappen naar elektrische bestelbussen. Nu rijdt nog maar 2 procent van de sector met een elektrische bus.

“Vooral kleinere ondernemers zouden er met het oog op de hoge investeringen en de praktische problemen voor kunnen kiezen geen klanten meer bedienen in binnensteden met een zero-emissiezone. Daardoor bestaat het risico dat huizenbezitters en huurders nog langer moeten wachten op onderhoud aan hun cv-ketel of een reparatie”, aldus Techniek Nederland.

MKB-Nederland vindt dat het kabinet ondernemers financieel moet blijven ondersteunen bij hun overstap naar elektrische bestelwagens. “Het is onbegrijpelijk en volstrekt onlogisch dat de huidige subsidieregeling eind dit jaar afloopt, terwijl begin 2025 in circa twintig gemeenten zero-emissiezones worden ingevoerd en pas een fractie van alle bestelwagens in ons land elektrisch is”, meldt de belangenorganisatie. Volgens de instantie zijn van de ruim 1 miljoen bestelwagens in Nederland er op dit moment slechts zo’n 25.000 elektrisch.