Uber neemt Taiwanese activiteiten Delivery Hero over

Uber neemt de Taiwanese activiteiten van maaltijdbezorger Delivery Hero over. Met die overname van het onderdeel genaamd Foodpanda is een bedrag van 950 miljoen dollar gemoeid. Het is een van de grootste bedrijfsovernames ooit in Taiwan, buiten de chipsector.

Uber zal Foodpanda combineren met zijn eigen maaltijdbezorgdienst Uber Eats. De transactie moet in de eerste helft van volgend jaar afgerond worden. Uber neemt als onderdeel van de deal ook een belang van bijna 3 procent in Delivery Hero. Uber koopt namelijk ook voor 278 miljoen euro aan nieuw uitgegeven aandelen van Delivery Hero. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de autoriteiten.

Uber en Foodpanda gaan al jaren de strijd aan met elkaar in Taiwan. In het afgelopen boekjaar tot eind maart bedroeg die brutowaarde van de maaltijdbestellingen van Foodpanda in Taiwan 1,6 miljard euro.

Het in Berlijn gevestigde Delivery Hero wil met de opbrengst van de verkoop schulden aflossen.