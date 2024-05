Aandelenbeurzen in New York op winst na nieuwe inflatiecijfers

De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag omhoog na Amerikaanse inflatiecijfers die grotendeels in lijn waren met de verwachtingen. De voor centrale bankiers belangrijke kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen van energie en voeding niet worden meegenomen, daalde voor het eerst in zes maanden.

Op de financiële markten wordt al lange tijd gehoopt dat de inflatie voldoende is afgekoeld en de Amerikaanse Federal Reserve dit jaar kan beginnen met het verlagen van de rente. De nieuwe cijfers lijken bemoedigend, afgaande op de ontwikkelingen op de derivatenmarkten. Handelaren prijzen daar meer renteverlagingen door de Fed in dan voor de publicatie van de inflatiecijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 39.755 punten. De bredere S&P 500-index won ook 0,5 procent, op 5271 punten. De Nasdaq steeg 0,6 procent tot 16.620 punten. De techgraadmeter sloot dinsdag al op een nieuw recordniveau.

Beleggers verwerkten daarnaast gegevens over de Amerikaanse winkelverkopen, die vorige maand onverwachts stagneerden.

Tesla verloor 1,5 procent. De fabrikant van elektrische auto’s is van plan nog eens zeshonderd banen te schrappen in Californië. De nieuwe ontslagronde zal gevolgen hebben voor werknemers in de Tesla-fabrieken in Palo Alto en Fremont. Topman Elon Musk liet in april al weten dat Tesla wereldwijd meer dan 10 procent van de banen gaat schrappen om kosten te besparen.

Boeing zakte 1 procent. De vliegtuigfabrikant heeft volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn verplichtingen geschonden die voortvloeien uit een overeenkomst die Boeing in 2021 sloot met justitie. De deal beschermde het bedrijf tegen strafrechtelijke vervolging om fatale ongelukken met 737 MAX-toestellen in 2018 en 2019. Boeing kan daarom alsnog vervolgd worden voor deze ongelukken, mocht de regering van president Joe Biden daartoe besluiten.

De handel in aandelen van GameStop werd tijdelijk stilgelegd na een daling van zo’n 20 procent. De computerspellenverkoper zag de beurswaarde in de afgelopen twee dagen ruimschoots verdubbelen.

De euro was 1,0855 dollar waard, tegen 1,0817 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent in prijs tot 77,22 dollar. Brentolie werd ook 1 procent goedkoper op 81,51 dollar per vat.