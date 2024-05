AEX hoger ondanks koersval ABN AMRO, InPost winnaar in MidKap

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, is woensdag hoger gesloten, ondanks een koersval van zwaargewicht ABN AMRO. Het bankconcern verloor 6,1 procent na de publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal.

De bank wist de winst flink op te voeren en de rente-inkomsten daalden minder hard dan gevreesd. Sommige bankanalisten wezen echter op een verslechtering van de kapitaalpositie van ABN AMRO. Door die verslechterde financiële buffers krijgen aandeelhouders in de toekomst mogelijk minder uitgekeerd.

Volgens topman Robert Swaak van ABN AMRO laat de Nederlandse economie, waar de bank sterk op leunt, nog altijd veerkracht zien. De bank hoefde mede daardoor afgelopen kwartaal relatief weinig geld apart te zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald.

Dat PVV, VVD, NSC en BBB het eens zijn geworden over de vorming van een nieuw, rechts kabinet leek geen invloed te hebben op de beurshandel. De AEX eindigde 0,3 procent hoger op 913,39 punten. De MidKap klom 1 procent tot 956,98 punten onder aanvoering van InPost (plus 6,2 procent). De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de omzet en het resultaat afgelopen kwartaal stijgen. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,8 procent.