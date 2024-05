China fel in verzet na ‘pesterijen’ van de VS met tariefverhoging

De Chinezen uiten steeds feller kritiek op de Verenigde Staten, na de bekendmaking van Amerikaanse importheffingen op een groot aantal Chinese producten dinsdag. “Dit bewijst dat sommigen in de VS hun verstand beginnen te verliezen”, stelt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi. “Het verhogen van de Amerikaanse tarieven op Chinese goederen toont zwakte, geen kracht. Het is de typischte vorm van pesten in de wereld van vandaag”, voegt hij eraan toe.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde aan dat het tarief voor de invoer van elektrische auto’s uit China dit jaar stijgt van 25 procent naar 100 procent en de heffing op Chinese halfgeleiders van 25 procent naar 50 procent. In totaal gelden de hogere tarieven voor 18 miljard dollar aan import uit China.

Biden zei dinsdag dat Beijing “vals speelt” in plaats van concurreert op handelsgebied. “We gaan China niet toestaan onze markt te overspoelen, waardoor het voor Amerikaanse autofabrikanten onmogelijk wordt eerlijk te concurreren”, aldus Biden in een toespraak in Washington.

Het Chinese ministerie van Handel zei dinsdag dat de Verenigde Staten “hun verkeerde acties onmiddellijk moeten corrigeren” en de aanvullende tariefmaatregelen tegen China annuleren. China zal “resoluut optreden om zijn eigen rechten en belangen te beschermen”, stond in een verklaring. Welke eventuele tegenmaatregelen de Chinezen nemen, is niet bekendgemaakt.