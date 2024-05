Concerten Taylor Swift geven economie VK boost van bijna miljard

De concerten van Taylor Swift geven de economie in het Verenigd Koninkrijk naar verwachting een boost van bijna een miljard pond. Dat stelt de Britse bank Barclays, die een schatting maakte van de inkomsten die de Amerikaanse zangeres aan de andere kant van de Noordzee zal genereren.

Voor de raming heeft Barclays gekeken naar honderden miljoenen aan uitgaven die fans van Swift eerder deden rondom haar optredens. Gemiddeld geven fans 848 pond (omgerekend zo’n 936 euro) uit aan kaartjes, reiskosten, verblijf en outfits voor de optredens van de zangeres in het Verenigd Koninkrijk. De vijftien Eras Tour-optredens van Swift in het Verenigd Koninkrijk komende zomer geven daarmee een boost van 997 miljoen pond aan de Britse economie.

“Net als bij Elvis Presley en The Beatles in de jaren 50 en 60, hebben fans van culturele iconen als Taylor Swift een sterke band met de artiest”, zegt Peter Brooks van Barclays tegen de BBC. “De wens om geld uit te geven wordt daardoor nog groter. Voor mensen die geen fan zijn, lijkt 848 pond een enorm bedrag om zomaar aan een concert uit te geven. Maar voor kaarthouders van de Eras Tour is iedere pond die ze uitgeven een investering in de herinneringen die ze zullen creëren.”

Swift komt in juli ook naar Nederland voor een aantal optredens. De Amerikaanse zangeres staat op 4, 5 en 6 juli in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.