Eigenaar Olympique Marseille wil Amerikaans deel TikTok kopen

De Amerikaanse zakenman Frank McCourt, eigenaar van voetbalclub Olympique Marseille, heeft plannen voor de overname van de activiteiten van TikTok in de Verenigde Staten. Het Witte Huis voerde onlangs een wet in die TikTok verplicht zijn Amerikaanse bezittingen te verkopen, op straffe van een verbod op de populaire filmpjesapp van het Chinese techconcern ByteDance.

McCourt zegt plannen te hebben om een groep investeerders bijeen te brengen om de onderdelen over te nemen van ByteDance. De ondernemer vergaarde een fortuin in de vastgoedsector en stelde zich enkele jaren geleden ten doel “het internet te redden”.

Het is nog onduidelijk of McCourt de financiering rond heeft voor een overname van de TikTok-activiteiten in de VS. Die onderdelen zijn tussen de 35 en 40 miljard dollar waard, schatten analisten van Bloomberg Intelligence in.

Er zijn meer bekende personen die het TikTok-onderdeel willen overnemen. De voormalige minister van Financiën Steve Mnuchin zei eerder “zeer geïnteresseerd te zijn” in de app. Ook de voormalige topman van Google Eric Schmidt zei een bod te hebben overwogen.