Esprit vraagt in Duitsland uitstel van betaling aan

Modewinkelketen Esprit heeft in Duitsland voor zes bedrijfsonderdelen een vorm van uitstel van betaling aangevraagd. De kosten waren te sterk gestegen voor veel winkels, laat het Hongkongse moederbedrijf weten.

Esprit zegt dat de dochterondernemingen in Duitsland in de problemen zijn gekomen door “extreme” kostenstijgingen door jaren van hoge inflatie en energieprijzen. Daarnaast zouden de loonkosten te hoog zijn door een “opgeblazen” personeelsbestand en waren er problemen in de logistiek.

De problemen spelen onder andere bij een in Duitsland gevestigde Europese houdstermaatschappij waar een Nederlandse dochteronderneming onder valt. De kans bestaat dat die holding ook financieel in gebreke blijft, waarschuwt Esprit. Wat de financiële problemen betekenen voor de ongeveer dertig Nederlandse winkels van het merk, veelal franchisezaken, is niet direct duidelijk. Esprit is in Nederland ook actief met een webshop.

De in Duitsland gevestigde Europese holding is het moederbedrijf van Esprit in Frankrijk, België, Oostenrijk, Polen, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. In België en Zwitserland vroeg Esprit in maart al uitstel van betaling aan.

De Duitse dochterondernemingen kunnen dankzij de speciale insolventieprocedure openblijven, terwijl bestuurders onder toezicht van een expert met schuldeisers tot een akkoord proberen te komen. De huidige bestuurster Man Yi Yip vertrekt. Zij wordt vervangen door twee juristen.

Esprit is in veertig landen actief. Het in 1968 opgerichte bedrijf ging in het verleden al eens failliet.