IEA stelt verwachtingen olievraag 2024 neerwaarts bij

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie in 2024 minder snel zal groeien dan eerder gedacht. Dat is het gevolg van een verminderde vraag in het eerste kwartaal van dit jaar, veroorzaakt door een zachte winter en een daling van het aantal dieselauto’s wereldwijd.

Het IEA voorspelt dat de vraag naar olie dit jaar met 1,1 miljoen vaten per dag zal toenemen. Dit zijn 140.000 vaten minder dan werd voorspeld in het vorige maandelijkse rapport van het agentschap. Door deze bijstelling zal de totale vraag dit jaar 103 miljoen vaten per dag bereiken.

Het in Parijs gevestigde agentschap benadrukt ook dat voertuigen steeds zuiniger worden in hun brandstofverbruik en wijst op de afname van het aantal dieselauto’s. “Deze factoren zijn vooral duidelijk in Europa, maar de vraag naar diesel was zwakker dan verwacht in verschillende andere belangrijke markten”, aldus het rapport.

Voor volgend jaar blijven de voorspellingen ongewijzigd. Het IEA verwacht dan een toename van de vraag met 1,2 miljoen vaten tot 104 miljoen vaten per dag.