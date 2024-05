Inflatiecijfers zorgen voor recordstanden op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York hebben een opkikker gekregen van meevallende inflatiecijfers. De brede graadmeter S&P 500 en techbeurs Nasdaq vestigden een nieuw record nu beleggers hopen op meer renteverlagingen dit jaar. De zogeheten meme-aandelen van gamewinkelketen GameStop en bioscoopexploitant AMC gingen hard onderuit.

Beleggers reageerden opgelucht nadat duidelijk was geworden dat de inflatie in de Verenigde Staten is gedaald. Ook de voor centrale bankiers belangrijke kerninflatie, waarin sterk schommelende prijzen voor energie en voedingsmiddelen niet meetellen, daalde voor het eerst in zes maanden.

De S&P 500 eindigde 1,2 procent hoger op 5308,15 punten, de hoogste stand ooit. De Dow-Jonesindex steeg 0,9 procent tot 39.908 punten en techbeurs Nasdaq won 1,4 procent tot 16.742,39 punten.

Gamewinkelketen GameStop verloor 19 procent aan beurswaarde. De afgelopen twee weken verdrievoudigde de waarde van het aandeel door speculaties over een nieuwe rally van ‘meme-aandelen’. AMC, dat eerder fors aan waarde won, ging 20 procent omlaag.

Meme-aandelen waren de stukken van op het oog onaantrekkelijke beleggingen die in de eerste maanden van 2021 plots extreem hard stegen. Particuliere beleggers op forumsite Reddit moedigden elkaar toen aan de koers van die bedrijven omhoog te jagen. Deze aandelen stegen deze maand weer keihard nadat een belangrijke aanjager van die ‘Reddit-rally’ voor het eerst sinds tijden een berichtje had geplaatst op X.

Boeing zakte ruim 2 procent. De vliegtuigfabrikant heeft volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn verplichtingen geschonden die voortvloeien uit een overeenkomst die Boeing in 2021 sloot met justitie. De deal beschermde het bedrijf tegen strafrechtelijke vervolging om fatale ongelukken met 737 MAX-toestellen in 2018 en 2019.

Aandelen van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen reageerden gemengd op het nieuws dat het Huis van Afgevaardigden een wet heeft aangenomen om de veiligheid in de luchtvaart te verbeteren. Southwest Airlines zakte 1,3 procent. United Airlines verloor 0,2 procent en Delta Air Lines won 0,4 procent.

De euro won net geen 0,1 procent ten opzichte van de dollar en was 1,0882 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 78,19 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 82,98 dollar per vat.