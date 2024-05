Lege schappen in sommige winkels Aldi na computerupdate

Supermarktketen Aldi heeft in sommige winkels te kampen met lege schappen na een update van een computersysteem. Dat heeft een woordvoerder laten weten na berichtgeving van vakwebsite Distrifood.

“Het klopt dat er in een beperkt aantal winkels voorraadproblemen zijn. Dit heeft te maken met een optimalisering van ons bevoorradingssysteem die momenteel plaatsvindt. Dit speelt alleen in filialen die worden bevoorraad vanuit ons distributiecentrum in Culemborg”, aldus de zegsman. Om hoeveel winkels het precies gaat, is nog niet bekend.

“Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, om onze klanten zo snel mogelijk weer de service te geven die ze verdienen”, stelt de woordvoerder. Volgens Distrifood was er na de update op het hoofdkantoor geen inzicht meer in de voorraden in winkels.