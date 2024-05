Modebedrijf Burberry ziet verkoop kelderen, vooral in China en VS

Het Britse modebedrijf Burberry heeft het vorige kwartaal flink minder kleding verkocht. Met name in China en de Verenigde Staten was er minder vraag naar de trenchcoats en kleding voorzien van het kenmerkende Burberry-ruitmotief.

In de maanden januari tot en met maart verkocht het Britse bedrijf in alle wereldwijde regio’s minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, waarbij de verkopen in totaal met 12 procent daalden. In de voor Burberry belangrijke markten China en Noord- en Zuid-Amerika daalde de verkoop met respectievelijk 19 procent en 12 procent.

De verkoop over het gehele gebroken boekjaar 2023-2024 nam met 1 procent relatief licht af. Dat kwam doordat Burberry in het eerste en tweede kwartaal nog wel meer verkocht op jaarbasis, in tegenstelling tot de daaropvolgende kwartalen waarin de verkopen steeds verder terugliepen.

Over het gehele jaar boekte Burberry een omzet van net geen 3 miljard pond (omgerekend ruim 3,4 miljard euro), tegen bijna 3,1 miljard pond een jaar eerder. Onder de streep bleef een winst over van 270 miljoen pond, 45 procent minder dan over het boekjaar 2022-2023.