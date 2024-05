Rechtszaak om misleiding rond rijhulp Tesla in VS mag doorgaan

De problemen rond zelfsturende functies in auto’s van Tesla stapelen zich op. Een groep boze klanten wil het bedrijf aanklagen omdat topman Elon Musk hen zou hebben misleid over de mogelijkheden om de elektrische auto’s van het merk geautomatiseerd te laten rijden. Een rechtbank in San Francisco oordeelde dat die zaak mag doorgaan.

Tesla zou in 2016 hebben gezegd dat alle toekomstige modellen de “hardware zouden hebben die nodig is voor volledig zelfsturende capaciteiten”. De autofabrikant zei ook dat deze auto’s voor eind 2017 in staat zouden zijn om zelfstandig van Los Angeles naar New York te rijden. Uiteindelijk was dit niet gelukt.

Een rechter vond dat er voldoende aanwijzingen waren dat Tesla klanten had misleid. Daarom mag een collectieve rechtszaak over vermeende fraude en nalatigheid doorgaan, oordeelde ze.

Tesla is de laatste tijd vaker negatief in het nieuws door rijhulpsysteem Autopilot. In de Verenigde Staten zijn honderden ongelukken gebeurd met Tesla’s die met behulp van dat systeem reden. Onlangs meldde persbureau Reuters op basis van ingewijden dat openbaar aanklagers onderzoeken of Tesla beleggers heeft misleid over de mogelijkheden van zelfsturende functies.