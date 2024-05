Reisorganisatie TUI boekt recordomzet door hogere prijzen

TUI, de grootste reisorganisatie van Europa, behaalde afgelopen kwartaal een recordomzet. De van oorsprong Duitse touroperator profiteerde ook in het winterseizoen van de aanhoudende sterke vraag naar vakanties en de hogere prijzen. Ondanks de hogere prijzen en de geopolitieke onrust in het Midden-Oosten is het bedrijf optimistisch over het aanstaande zomerseizoen.

Bij TUI steeg de omzet in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar met 16 procent tot 3,6 miljard euro. Het resultaat voor aftrek van rente en belastingen kwam uit op 189 miljoen euro negatief, tegenover een negatief bedrijfsresultaat van 242 miljoen euro een jaar eerder. Afgelopen kwartaal reisden 2,8 miljoen klanten via TUI, 14 procent meer dan een jaar geleden.

“Reizen is erg populair bij mensen en we zien trends die dit in de toekomst verder zullen versterken”, zei topman Sebastian Ebel. Hoewel de prijzen voor het zomerseizoen gemiddeld 4 procent hoger liggen dan een jaar geleden, heeft TUI tot nu toe al 60 procent van het zomeraanbod verkocht. Het in Hannover gevestigde bedrijf bevestigde ook zijn verwachting voor het hele boekjaar van een omzetgroei van 10 procent en een stijging van het bedrijfsresultaat met 25 procent.