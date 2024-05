Tesla schrapt nog eens honderden banen in Californië

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla is van plan nog eens 601 banen te schrappen in Californië. De nieuwe ontslagronde zal gevolgen hebben voor werknemers in de Tesla-fabrieken in Palo Alto en Fremont, meldt Tesla in een bericht aan de deelstaatregering van Californië.

Topman Elon Musk liet in april al weten dat Tesla wereldwijd meer dan 10 procent van de banen gaat schrappen om kosten te besparen. Bij het bedrijf werken ongeveer 140.000 mensen. Tesla kampt met een wereldwijd dalende vraag naar elektrische auto’s. Vooral in China ondervindt het bedrijf hevige prijsconcurrentie. Mede hierdoor beleefde de automaker het afgelopen kwartaal zijn slechtste kwartaal in jaren.

Tesla heeft sindsdien verschillende ontslagrondes doorgevoerd. Zo kondigde Musk al aan bijna de gehele Supercharger-laadpalendivisie van zijn autoconcern op te heffen. Daarbij verloren circa vijfhonderd medewerkers hun baan. Volgens betrokkenen wil Musk meer banen schrappen dan de aangekondigde 10 procent, waarbij het aantal kan oplopen tot 20 procent. Tesla zei vorige maand dat het meer dan 6000 mensen zou ontslaan in Californië en Texas, als onderdeel van de personeelsinkrimping.