Topman ABN: intrekken taks aandeleninkoop zou goed signaal zijn

Het zou een “goed signaal voor ondernemend Nederland” zijn als de Nederlandse belasting op aandeleninkoop wordt ingetrokken door het nieuwe kabinet. Dat zegt topman Robert Swaak van ABN AMRO naar aanleiding van een eerder Bloomberg-artikel waarin wordt gesteld dat de formatiepartijen in Den Haag aan die stap denken.

Financieel persbureau Bloomberg meldde deze week op basis van ingewijden dat de PVV, VVD, NSC en BBB al overeenstemming hebben over het schrappen van een eerder in Den Haag aangekondigde belasting van 15 procent op de inkoop van eigen aandelen. Die taks zou eigenlijk volgend jaar van kracht moeten worden. De formerende partijen wilden niet op het bericht reageren.

Swaak benadrukt dat het nog afwachten is welke standpunten een nieuw kabinet straks precies zal innemen. Daarom wil hij er verder nog weinig over zeggen. Wel benadrukt Swaak dat het goed zou zijn als Nederland weer een kabinet krijgt. Volgens hem ligt er een grote opgave om het ondernemingsklimaat in Nederland te verbeteren.

Grote bedrijven als ABN AMRO kondigen met enige regelmaat aandeleninkoopprogramma’s aan waarbij ze voor veel geld aan aandelen terugkopen van beleggers. ABN AMRO rondde begin deze maand nog zo’n programma af. Daarmee was een half miljard euro gemoeid.

Op de aandeleninkoopprogramma’s van grote bedrijven klinkt regelmatig kritiek van milieuactivisten en vakbonden. Zij vinden dat de bedrijven in plaats van hun aandeelhouders te belonen meer moeten doen voor het klimaat en hun werknemers.

De PVV, VVD, NSC en BBB zijn al weken in onderhandeling. De informateurs en de formerende partijen moeten de Tweede Kamer uiterlijk woensdagavond laten weten hoe het staat met hun poging om tot een rechts kabinet te komen. Ook op woensdag vinden er gesprekken plaats.