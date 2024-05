Veel meer Visa-passen in Nederland om groter aantal betaalplekken

Veel meer Nederlanders hadden vorig jaar een pinpas of creditcard van Visa, meldt het betaalbedrijf. De toegenomen vraag naar de passen komt volgens Visa doordat mensen op meer plekken met een creditcard of de nieuwe pinpas van het bedrijf kunnen betalen.

Visa had vorig jaar bijna een kwart meer betaalpassen in Nederland dan een jaar eerder. Met de nieuwe pinpassen en de creditcards is 37 procent meer geld overgemaakt. De afgelopen drie jaar is de hoeveelheid geld die is overgemaakt drie keer zo groot geworden.

Bijna alle betaalautomaten in Nederland zijn begin vorig jaar geüpdatet voor de nieuwe kaarten, Visa Debit. De nieuwe en oude V-Pay-kaarten van Visa zijn nu bruikbaar op meer dan 670.000 automaten, meldt het betaalbedrijf. Meer dan 85 procent van de Nederlandse betaalapparaten is nu geschikt voor creditcards. Dat waren er volgens Visa nog nooit zoveel.

Alle V-Pay-kaarten van Visa en Maestro-passen van Mastercard worden sinds halverwege vorig jaar geleidelijk vervangen door pinpassen met nieuwe technologie. De nieuwe passen lijken meer op creditcards en zijn beter te gebruiken bij onlinebetalingen. Met die passen kunnen Nederlanders in bijvoorbeeld de Verenigde Staten betalen in winkels.