Verkoop PlayStation 5 stuwt Nederlandse gameomzet

De totale omzet van de Nederlandse videogamebranche is vorig jaar met 20 procent gestegen tot 1,5 miljard euro. Deze sterke groei komt vooral door de toenemende verkoop van PlayStation 5-consoles. Dat meldt Videogames Federatie Nederland (VGFN), een brancheorganisatie van Nederlandse videogame-uitgevers.

In 2022 was de console van Sony minder goed leverbaar omdat er chiptekorten waren door de coronapandemie. “Vanaf begin 2023 keerde de situatie volledig om en begon de Nederlandse consument massaal PlayStation 5-consoles te kopen”, stelt VGFN.

De Nintendo Switch bezet de tweede plek als best verkochte spelcomputer in Nederland, gevolgd door de Xbox op drie. Ook de VR-headsets van Oculus en Meta behoren volgens de organisatie tot de best verkochte consoles in 2023.

EA Sports FC 24 is de best verkochte videogame in Nederland. Hogwarts Legacy staat op de tweede plaats, gevolgd door Call of Duty: Modern Warfare III.