Aandacht voor resultaten Aegon en Lucas Bols op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de resultaten van verzekeraar Aegon en drankenconcern Lucas Bols. Topman Lard Friese van Aegon sprak in een handelsbericht van aanhoudende positieve omstandigheden in de Verenigde Staten en Brazilië. Ook stroomde er meer geld naar de vermogensbeheeractiviteiten. Aegon handhaafde verder de doelstellingen voor dit jaar en 2025.

Om de aandeelhouders te belonen gaat de verzekeraar ook voor 200 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Het bedrijf kondigde daarnaast aan Duncan Russell per 1 september te willen benoemen tot financieel directeur. Hij vervangt Matt Rider die met pensioen gaat.

Lucas Bols, dat wordt overgenomen door Jeneverstoker Nolet, zag de omzet en de nettowinst dalen in het afgelopen boekjaar dat eindigde in maart. Topman Huub van Doorne sprak van lastige marktomstandigheden door een afgenomen vraag van consumenten en een grootschalige voorraadafbouw door klanten.

Beleggers kauwen daarnaast nog na op het meevallende Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag naar buiten kwam. De afkoelende inflatie wakkerde de hoop aan dat de Federal Reserve later dit jaar zal beginnen met het verlagen van de rente en zorgde voor nieuwe recordstanden op Wall Street. Ook de AEX-index op het Damrak zal naar verwachting hoger openen.

Op de Aziatische aandelenmarkten was de stemming eveneens positief. De Nikkei in Tokio klom 1,4 procent, ondanks een sterker dan verwachte krimp van de Japanse economie in het eerste kwartaal. In Hongkong keerden beleggers terug na een vrije dag en won de Hang Seng-index 1,9 procent. Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent steeg ruim 4 procent, na goed ontvangen resultaten. Ook de Chinese vastgoedbedrijven lieten stevige winsten zien na berichten dat de Chinese overheid miljoenen onverkochte huizen wil kopen van noodlijdende projectontwikkelaars om de crisis in de vastgoedsector aan te pakken.

Vastned Retail kondigde aan te gaan fuseren met Vastned Belgium. De samenvoeging van de twee vastgoedbedrijven zal naar verwachtingen jaarlijks 2 miljoen tot 2,5 miljoen euro aan kostenvoordelen opleveren. Het fusiebedrijf zal verdergaan onder de naam Vastned. Vastned Retail liet verder weten solide resultaten te hebben behaald in het eerste kwartaal.

De euro was 1,0880 dollar waard tegen 1,0862 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 79,02 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent meer, op 83,13 dollar per vat.