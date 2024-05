Aantal vliegtuigpassagiers in Nederland gestegen met 15 procent

Ruim 16 miljoen mensen reisden in het eerste kwartaal van dit jaar van of naar een Nederlands vliegveld, 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS gingen er vorig kwartaal ook meer vluchten van en naar Nederland. Dat waren er ruim 121.000, bijna 16 procent meer vergeleken met een jaar eerder.

Van en naar Schiphol steeg het aantal passagiers met 17 procent naar meer dan 14 miljoen, meldt het CBS. Het aantal vluchten op Schiphol groeide met 18 procent naar 108.000. Van en naar Eindhoven Airport, de tweede grootste luchthaven van Nederland, reisden iets meer mensen dan in begin 2023. Op Rotterdam The Hague Airport was het juist wat rustiger.

Verder werd in het eerste kwartaal 383.000 ton aan goederen vervoerd, een stijging van 10 procent, meldt het CBS nog. Bijna alle vracht vloog via Schiphol. Van en naar Maastricht Aachen Airport gingen ook vrachtvluchten, maar dat was in het eerste kwartaal nog geen 2 procent van alle goederen.

