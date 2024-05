EasyJet is in Nederland klaar voor zomerseizoen, zegt directeur

EasyJet is klaar voor het zomerseizoen met een vliegtuigcapaciteit dat weer op het niveau ligt van voor de coronacrisis. Dat zegt William Vet, directeur namens de luchtvaartmaatschappij in Nederland en Scandinavië. “Qua personeelsbestand en vliegoperatie waren we al op zomersterkte sinds het begin van dit jaar”, vertelt hij aan het ANP.

Op Schiphol kunnen deze zomer 3 miljoen passagiers vertrekken. Dit jaar ook naar nieuwe zomerse bestemmingen als Malta en Chania op het Griekse eiland Kreta. Vet merkt dat er veel behoefte is aan vliegreizen, al zijn nog niet alle vliegtuigstoelen geboekt. “Voor Nederland is het belangrijk dat wij een stabiele operatie hebben”, legt hij uit. Een daar lijkt sprake van. Zo is de meivakantie, volgens de directeur een “goede graadmeter voor de zomer”, zonder problemen verlopen.

Bovendien heeft de luchtvaartmaatschappij geen last van leveringsproblemen van onderdelen of een tekort aan personeel, problemen die eerder wel speelden bij andere airlines. “Ik verwacht geen beperkingen qua vliegtuigcapaciteit op Schiphol”, stelt Vet. Wat hem betreft staan “alle stoplichten op groen voor het zomerseizoen”.