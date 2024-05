EasyJet verwacht ‘recordzomer’ door sterke vraag naar vliegreizen

EasyJet verwacht flink te profiteren van de sterke vraag naar vliegreizen in het zomerseizoen. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij bij de presentatie van de halfjaarresultaten over haar gebroken boekjaar. EasyJet gaat daardoor uit van een “sterke winstgroei”. Over de afgelopen zes maanden noteerde de airline nog wel rode cijfers, al viel dat verlies mee in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

“EasyJets gerichte groei en focus op productiviteit heeft geleid tot een vermindering van de verliezen in de winter, versterkt door ons vertrouwde merk en netwerk waarin we blijven investeren”, stelt topman Johan Lundgren van easyJet in een toelichting op de cijfers. “We zijn nu absoluut gefocust op nog een recordzomer die naar verwachting een sterke winstgroei zal opleveren.”

EasyJet boekte in de maanden oktober tot en maart een omzet van bijna 3,3 miljard pond (omgerekend ruim 3,8 miljard euro). Dat was 22 procent meer dan over dezelfde maanden vorig jaar, onder andere dankzij meer beschikbare capaciteit in de vliegtuigen. De omzet uit de verkoop van vliegtickets nam daarin meer dan 2 miljard pond voor zijn rekening. De overige opbrengsten waren neveninkomsten, uit bijvoorbeeld bagagetoeslagen en eten en drinken aan boord. Ook deze segmenten lieten flinke groei zien.

Er ging een brutoverlies van 350 miljoen pond in de boeken, een verbetering van 61 miljoen op jaarbasis.

De luchtvaartmaatschappij maakte verder bekend dat Lundgren begin 2025 na zeven jaar als topman vertrekt bij easyJet. De huidige financieel topman Kenton Jarvis volgt hem op. “Ik feliciteer Kenton met zijn benoeming tot mijn opvolger, het is volledig verdiend, en ik zal nauw met hem en het hele executive team samenwerken om de doelen van dit jaar te bereiken en de verantwoordelijkheden soepel over te dragen aan het einde van het jaar”, aldus Lundgren in een verklaring.