Energiebedrijven vinden akkoord ‘goede basis’ energietransitie

Het hoofdlijnenakkoord is “een goede basis” om verder te gaan met de overgang van fossiele naar duurzame energie, vindt Energie-Nederland. PVV, NSC, BBB en VVD hebben onder meer afgesproken dat de energietransitie “een grote impuls” krijgt en gericht moet zijn op minder afhankelijkheid van “onbetrouwbare landen” voor energie. Nederland moet meer eigen duurzame energie produceren.

De energietransitie in Nederland kampt met problemen die de overgang moeilijker maken. Zo is het stroomnet op veel plekken in het land vol, waardoor nieuwbouw en bedrijven soms niet snel een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting kunnen krijgen. Ook zijn er personeelstekorten bij het versterken van het elektriciteitsnet. “Het uitvoeren van de bestaande plannen is al een hele opgave. We hopen dat we met een nieuw kabinet snel in overleg kunnen voor het uitwerken van de genoemde maatregelen”, zegt voorzitter Cora van Nieuwenhuizen van de branchevereniging voor Nederlandse energiebedrijven.

De partijen willen mensen met een laag of middeninkomen en kleine ondernemers financieel steunen in de energietransitie voor bijvoorbeeld het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Steun voor de aanschaf van elektrische voertuigen blijft bestaan. Huiseigenaren hoeven hun cv-ketel vanaf 2026 niet meer te vervangen door een warmtepomp.