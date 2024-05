EU onderzoekt verslavende werking Insta en Facebook op kinderen

De Europese Commissie denkt dat Instagram en Facebook kinderen verslaafd maken. Dat is tegen de Europese regels die internetbedrijven voorschrijven dat ze bijvoorbeeld kinderen moeten beschermen. De commissie heeft een officieel onderzoek ingesteld.

Facebook en Instagram zijn zo ontworpen dat ze “gedragsverslavingen zouden kunnen stimuleren”, is de voorlopige indruk van de Europese Commissie, die op de regels toeziet. Ze buiten de kwetsbaarheden en onervarenheid van kinderen en jongeren uit. Ook zouden de sociale media “konijnenholeffecten” kunnen hebben. Dat is een verwijzing naar de versterkende werking van algoritmen, die gebruikers steeds meer van hetzelfde voorschotelen en zo steeds dieper het donker van bijvoorbeeld samenzweringstheorie├źn in kunnen trekken. Moederbedrijf Meta is verplicht die gevaren te beoordelen en tegen te gaan, maar lijkt dat niet voldoende te doen.

Het dagelijks bestuur van de EU is ook bezorgd over de toegang die minderjarige gebruikers hebben tot materiaal dat voor hen niet geschikt is. Meta zou hun leeftijd moeten controleren, maar doet dat mogelijk niet goed. Ook heeft Meta niet de juiste beschermende privacy-instellingen voor kinderen en jongeren, denkt de commissie.

Vorige maand stelde de commissie al een onderzoek in naar Facebook en Instagram omdat die onder meer te weinig zouden doen tegen misleidende reclame en ter bescherming van de Europese verkiezingen. Er lopen ook onderzoeken naar bijvoorbeeld TikTok en AliExpress.