Gemeenteraad Grünheide akkoord met uitbreiding Tesla-fabriek

De gemeenteraad van Grünheide, in de buurt van Berlijn, heeft toestemming gegeven voor de omstreden uitbreiding van de grote autofabriek van Tesla in die plaats. Milieuactivisten hebben actie gevoerd tegen die uitbreidingsplannen en protesteerden ook bij die vergadering.

Maar de gemeenteraad van Grünheide is in meerderheid akkoord gegaan. Het fabrieksterrein van Tesla is 300 hectare groot, maar het door Elon Musk geleide bedrijf wil daar 170 hectare aan toevoegen. Die ruimte is onder meer nodig voor een treinstation voor goederenaanvoer, opslaghallen en een opvang voor kinderen van werknemers.

Bij de uitbreiding van de fabriek zou onder meer een stuk bos verdwijnen. De actievoerders vrezen ook voor waterverontreiniging. Ook vinden de demonstranten dat Tesla te weinig rekening houdt met de belangen van de lokale bewoners. De actievoerders hebben gezegd nieuwe protesten te houden als de fabriek uitgebreid mag worden.

Ongeveer 12.000 mensen werken bij de zogenoemde ‘gigafactory’ in Grünheide, die deels gelegen is in een waterbeschermingsgebied en sinds februari het middelpunt is geweest van milieuprotesten. Begin maart werd nog een hoogspanningsmast in brand gestoken bij de fabriek waardoor de productie tijdelijk stillag. Een week later bezocht Musk de fabriek en noemde hij de brandstichters eco-terroristen.