Kabinet bekijkt alternatieven voor verkoop Duitse tak TenneT

De verkoop van de Duitse tak van netbeheerder TenneT aan de Duitse staat laat nog altijd op zich wachten. De onderhandelingen duren langer dan gehoopt, erkent demissionair minister Steven van Weyenberg (Financiën). Hij gaat daarom samen met het staatsbedrijf alvast alternatieven in kaart brengen voor het geval er geen deal kan worden gesloten.

De opbrengst van de verkoop van de Duitse tak moet TenneT in staat stellen te blijven investeren in verzwaring van het Nederlandse hoogspanningsnet. Omdat die deal op zich laat wachten, stelde het demissionaire kabinet in januari al een lening van 25 miljard euro beschikbaar waarmee TenneT voorlopig vooruit kan.

De onderhandelingen duren langer als gevolg van moeizame begrotingsbesprekingen in Duitsland. Die worden naar verwachting rond 1 juli afgerond. Maar ook dan blijft het onzeker of de voorgenomen verkoop slaagt. Daarom vinden Van Weyenberg en TenneT het “prudent” om alvast na te denken over andere manieren om in de kapitaalbehoefte van het bedrijf te voorzien.

Zo wordt onderzocht onder welke voorwaarden de Nederlandse staat zelf kapitaal kan bijstorten. Andere scenario’s die worden verkend zijn een (gedeeltelijke) verkoop aan een private partij en een beursgang van TenneT Duitsland. Daarbij worden nog geen onomkeerbare stappen gezet, verzekert Van Weyenberg.