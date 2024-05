Landelijke pinstoring in winkels is voorbij, aldus Betaalvereniging

De landelijke storing met pinnen in winkels is voorbij. Dat meldt Betaalvereniging Nederland. De storing begon kort na 18.00 uur. Volgens een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland zorgde de storing voor problemen met 30 tot 40 procent van de pintransacties in winkels.

De storing zou hebben gespeeld in het netwerk tussen banken en transactieverwerkers. De oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht. De vereniging en alle bedrijven die zich met pinbetalingen bezighouden geven storingsmeldingen aan elkaar door zodra er zich problemen voordoen.

Op de website allestoringen.nl kwamen duizenden meldingen binnen van mensen die problemen hadden met pinnen. Het ging onder meer om klanten van de banken ING, ABN AMRO en Rabobank en ook meldingen van problemen in winkels van Albert Heijn en Jumbo. Ook op sociale media werd melding gemaakt van storingen met pinnen.

Een woordvoerder van Geldmaat, het bedrijf dat het beheer en onderhoud van de automaten regelt voor de grote banken in Nederland, heeft gezegd dat er geen storingen zijn geweest met het pinnen bij de automaten. “Onze geldautomaten werken normaal en wij zien juist een enorme piek in het gebruik ervan.”