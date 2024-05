Sportmerk Under Armour lager op Wall Street na winstwaarschuwing

Sportkledingmerk Under Armour ging donderdag omlaag op de aandelenbeurzen in New York. Under Armour kwam met een winstwaarschuwing voor het lopende boekjaar door “uitdagende marktomstandigheden”. Het aandeel stond 1 procent in het rood in de vroege handel.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op het meevallende Amerikaanse inflatiecijfer dat woensdag naar buiten kwam. De afkoelende inflatie wakkerde de hoop aan dat de Federal Reserve later dit jaar zal beginnen met het verlagen van de rente en zorgde woensdag al voor nieuwe recordstanden op Wall Street.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel iets hoger op 39.913 punten. De hoofdindex nadert de grens van 40.000 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 5311 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg licht tot 16.753 punten.

Walmart won 6,5 procent. De grootste supermarktketen van de VS presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ook werd het concern positiever over de omzet en winst dit boekjaar.

Deere zakte 2,3 procent. De fabrikant van landbouwmachines presteerde afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden voorzien, maar verlaagde desondanks opnieuw de winstverwachting voor het hele boekjaar. Door de lagere prijzen die boeren krijgen voor hun gewassen hebben ze minder geld om nieuwe tractoren te kopen. Ook de fabrikant van netwerkapparatuur Cisco (min 1,9 procent) opende de boeken.

Chubb steeg 4,8 procent. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van beursmiljardair Warren Buffett, heeft bijna 26 miljoen aandelen van het verzekeringsbedrijf gekocht. Het belang heeft een waarde van 6,7 miljard dollar.

Gamewinkelketen GameStop en bioscoopketen AMC gingen opnieuw omlaag en zakten 19 en 11 procent. Begin deze week schoten GameStop en AMC nog hard omhoog door speculaties over een nieuwe rally van deze zogeheten ‘meme-aandelen’. In 2021 moedigden kleine beleggers op forumsite Reddit elkaar aan om deze op het oog onaantrekkelijke beleggingen te kopen. Een belangrijke aanjager van die ‘Reddit-rally’ plaatste onlangs voor het eerst sinds tijden een berichtje op X.