Verzekeraar Aegon bij winnaars op Damrak na handelsbericht

Aegon stond donderdag bij de winnaars in de Amsterdamse AEX-index. De verzekeraar kwam met een handelsbericht over het afgelopen kwartaal. Dat werd goed ontvangen door beleggers, want het aandeel Aegon steeg 0,9 procent.

Aegon-topman Lard Friese sprak van aanhoudende positieve omstandigheden in de Verenigde Staten en Brazilië. Ook stroomde er meer geld naar de vermogensbeheeractiviteiten. Aegon handhaafde verder de doelstellingen voor dit jaar en 2025. Om de aandeelhouders te belonen gaat het verzekeringsbedrijf voor 200 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

De AEX eindigde een fractie hoger op 913,56 punten. Dat kwam mede doordat grote bedrijven als Shell, Unilever en IMCD ex dividend noteerden, wat meestal voor koersdruk zorgt. De MidKap daalde 0,3 procent tot 953,76 punten. Beleggers in Amsterdam hadden verder ook aandacht voor het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,7 procent.

Andere stijgers in de hoofdindex op Beursplein waren onder meer staalconcern ArcelorMittal, techinvesteerder Prosus en de chipfondsen ASML, ASMI en Besi met plussen tot 1,9 procent. ABN AMRO klom 0,4 procent. De bank verloor een dag eerder nog ruim 6 procent na een tegenvallend kwartaalbericht.

In de MidKap was InPost opnieuw koploper met een koerswinst van 2,8 procent. De Poolse aanbieder van postkluisjes ging woensdag nog ruim 6 procent omhoog na bekendmaking van resultaten.

Verlichtingsproducent Signify sloot de rij bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een min van 5,5 procent. Signify noteerde ook ex dividend.

In Londen zakte easyJet 6 procent. De Britse luchtvaartmaatschappij leed de afgelopen zes maanden verlies, maar rekent wel op een sterk zomerseizoen. Het bedrijf liet verder weten dat topman Johan Lundgren begin 2025 vertrekt. Financieel topman Kenton Jarvis volgt hem op.

De euro was 1,0873 dollar waard tegen 1,0862 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent in prijs tot 79,35 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 83,33 dollar per vat.