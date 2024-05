Walmart uitblinker op Wall Street, Dow even door 40.000 punten

Walmart, het grootste supermarktconcern in de Verenigde Staten, was donderdag een uitblinker op de aandelenbeurzen in New York dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Verder klom de Dow-Jonesindex gedurende de handelsdag even tot boven de symbolische grens van 40.000 punten. Later zakte de hoofdgraadmeter weer wat weg.

Walmart ging 7 procent vooruit. De winst en omzet van het bedrijf in het eerste kwartaal vielen hoger uit dan verwacht. Ook verhoogde Walmart zijn verwachtingen voor het gehele jaar. Met de koersstijging klom de beurswaarde van Walmart voor het eerst tot boven de 500 miljard dollar.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot van de handel 0,1 procent lager op 39.869,38 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 5297,10 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 16.698,32 punten.