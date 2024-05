ABN AMRO verkoopt belang in Franse levensverzekeraar

ABN AMRO verkoopt haar belang in de levensverzekeraar Neuflize Vie, een Frans bedrijf dat voor 60 procent in handen is van de Nederlandse bank. ABN AMRO is exclusieve onderhandelingen gestart met BNP Paribas Cardif, de verzekeringsdochter van de Franse bankgroep BNP Paribas, heeft ABN AMRO vrijdag bekendgemaakt.

Daarbij is niet vermeld welk bedrag met de overname gemoeid is. De Franse zakenkrant Les Echos meldde eerder deze week op basis van bronnen dat het zou gaan om een deal van enkele honderden miljoenen euro’s.

Het overige deel van de levensverzekeraar is nu nog in handen van de internationale verzekeringsgroep AXA. Na de volledige overname van Neuflize Vie wordt de combinatie van de levensverzekeraar en BNP Paribas Cardif volgens ABN AMRO de marktleider in levensverzekeringen in Frankrijk. De overname is nog onder voorbehoud van de goedkeuring van de bevoegde toezichthouders en mededingingsautoriteiten.