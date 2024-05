Adyen en ASML bij verliezers Amsterdamse beurs

Techaandelen waaronder Adyen en ASML waren vrijdag de grootste verliezers op de Amsterdamse beurs. Deze fondsen leverden in heel Europa aan beurswaarde in na eerdere koersdalingen op Wall Street. Verder was er weinig richtinggevend nieuws, waardoor de belangrijkste beursgraadmeters zonder grote koersuitslagen het weekend ingingen.

De AEX-index aan het Damrak sloot een fractie lager op 913,25 punten. Daarbij zakte betalingsbedrijf Adyen dik 3 procent. Chipmachinemaker ASML verloor bijna 1 procent. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, daalde verder 0,1 procent tot 954,09 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent.

Eerder deze week bereikten de meeste Europese beursgraadmeters, waaronder de AEX, nog nieuwe recordstanden door de toenemende hoop op renteverlagingen door de centrale banken. Vooral op Wall Street nam die hoop toe door een meevallend Amerikaans inflatiecijfer.

Maar verschillende bestuurders van de Federal Reserve hebben de hoop op een spoedige renteverlaging de laatste dagen getemperd. Isabel Schnabel, bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft ook al gewaarschuwd dat beleggers niet moeten rekenen op twee opeenvolgende renteverlagingen in de eurozone. Volgens haar is een renteverlaging bij de beleidsvergadering in juni wel “gepast”, maar lijkt een verdere verlaging “niet gerechtvaardigd”.